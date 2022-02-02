Вологда, 2 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Вологодской области доля привитых от коронавируса среди больных ковидом не превышает 4%. Об этом рассказала главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

«Сейчас среди вакцинированных болеют не больше 4%. Из них 95% переносят ковид в легкой бессимптомной форме или в виде острой респираторной вирусной инфекции. На пневмонию приходится около 4% случаев. Поэтому однозначно вакцина справляется со своей задачей: привитые намного реже болеют, чем непривитые. Тяжелые формы заболевания намного реже встречаются, чем среди непривитых», — пояснила Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки число больных ковидом пополнили 1002 человека, 169 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.