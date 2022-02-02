Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Перевод петербургских старшеклассников на дистанционную форму обучения, запрет на посещение детьми и подростками торгово-развлекательных центров, фуд-кортов и кинотеатров — это временные ограничения из-за увеличения заболеваемости ковидом среди детей, и они не ущемляют их права. Об этом 2 февраля заявила уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Анна Митянина Gov.spb.ru

Напомним, со 2 по 13 февраля учащиеся 7−11 классов Петербурга переведены на «дистант». Всем детям также запрещено очное посещение кружков в школах, торговых центров, точек общепита и массовых мероприятий.

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«Это экстренные и вынужденные меры. Они временные и необходимы, чтобы разорвать цепочку заражений. Такого количества заболевших детей у нас еще не было, не было такого количества госпитализаций несовершеннолетних, — подчеркнула Анна Митянина. — Указанные запреты не являются нарушением права ребенка на организацию образования и досуга».

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Вместе с тем детский омбудсмен указала, что отсутствие альтернативных видов деятельности во внеучебное время приводит к бесконтрольному нахождению детей и подростков в сети интернет, что не является безопасным.

«Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних, прошу вас с пониманием отнестись к введенным ограничениям и создать необходимые условия для обучения вашего ребенка дома в этот сложный для всех нас эпидемиологический период, уделив более пристальное внимание организации детского досуга», — обратилась уполномоченная по правам ребенка.

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что временный перевод старшеклассников в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение инициировали медики.

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