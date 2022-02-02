Москва, 2 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 42 авиарейса, сообщает 2 февраля онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По данным на 16:35, во «Внуково» отменено восемь рейсов, 11 задержано, в «Домодедово» два отменено, пять задержано, в «Шереметьево» 13 отменено, ри задержано. Данные для онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.