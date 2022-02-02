Вашингтон, 2 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен снизить количество случаев смертей от рака по крайней мере на 50% за следующие 25 лет в рамках возрождения инициативы Cancer Moonshot, которая занимается исследованиями и делает препараты для лечения более доступными, сообщает 2 февраля Reuters.

Джо Байден

Программа Cancer Moonshot была создана при экс-президенте США Бараке Обаме, когда Байден являлся вице-президентом. Она должна помочь упростить выявление рака и борьбу с ним.

Белый дом планирует назначить координатора программы, сформировать группу, занимающуюся вопросами борьбы с болезнью, объединить правительственные ведомства и агентства, а также упростить доступ к онкологическим обследованиям.

Кроме того, Белый дом намерен запустить веб-сайт, который станет платформой для бесед по вопросам рака. Отметим, что в 2016 году исследователи указали, что для успешной борьбы с раком Белому дому необходимо внести серьезные изменения в методы проведения исследований в США.

Напомним, что сын Байдена Бо Байден умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет.