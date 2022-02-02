Тамбов, 2 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Тамбов перешёл на новую систему управления городским округом и избрал двух градоначальников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Исполнительно-распорядительный орган теперь возглавляет глава администрации города Тамбова, который назначается на должность городской думой из числа кандидатов, прошедших конкурс.

Конкурс на должность главы администрации города Тамбова выиграл Максим Косенков, и депутаты после тайного голосования утвердили его на эту должность.

Глава Тамбова — председатель городской думы — избирается депутата из состава представительного органа тайным голосованием. Полномочия действующего председателя были прекращены досрочно, председателем Тамбовской городской думы избрали Елену Леонову.