«Колумбайн»* признан Верховным судом России террористическим движением
* запрещённая в России организация
Москва, 2 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Террористическим признано на территории России движение «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 2 февраля в Верховном суде РФ.
Vsrf.ru
Верховный суд
Деятельность движения на территории России запрещена. Таким образом Верховный суд России удовлетворил соответствующий административный иск Генпрокуратуры РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВС РФ Генпрокуратура обратилась по поводу запрета «Колумбайна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во второй декаде января. Верховный суд назначил на 2 февраля закрытое заседание по этому вопросу.