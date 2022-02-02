* запрещённая в России организация

Москва, 2 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Террористическим признано на территории России движение «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 2 февраля в Верховном суде РФ.

Vsrf.ru Верховный суд

Деятельность движения на территории России запрещена. Таким образом Верховный суд России удовлетворил соответствующий административный иск Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВС РФ Генпрокуратура обратилась по поводу запрета «Колумбайна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во второй декаде января. Верховный суд назначил на 2 февраля закрытое заседание по этому вопросу.