Белгород, 2 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Дату 2 февраля 2022 года выбрали для заключения брака 58 молодожёнов Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Больше всего торжественных церемоний провели в Белгороде — 24 регистрации, ещё 12 браков зарегистрированы в Старом Осколе. Запоминающиеся парные цифры выбрали для себя также пары из Белгородского, Вейделевского, Ивнянского, Красногвардейского, Ракитянского, Чернянского районов, Валуйского и Яколевского городских округов.

На следующую «красивую дату» — 22 февраля 2022 года — уже подано 175 заявлений от новобрачных.