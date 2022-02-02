Москва, , 16:33 — REGNUM В Москве из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 2 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО), Москва отмечена жёлтым цветом из-за гололедицы. Период предупреждения действует до 12:00 4 февраля.

Аналогичное предупреждение с теми же сроками объявлено и в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после потепления началось снижение температуры воздуха. 2 февраля столбики термометров опустятся до четырёх градусов мороза.