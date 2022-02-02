София, 2 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Сотрудники Софийской таможни конфисковали более 17 килограммов наркотиков, которые находились в распределительных коробках для счетчиков электроэнергии. Об этом 2 февраля сообщила болгарская газета «24 часа».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, наркотические средства были расфасованы в 15 вакуумных прозрачных пакетов и доставлялись курьерской почтой под видом оборудования для одной из болгарских компаний.

По некоторым данным, соответствующий груз был отправлен из Испании, куда в свою очередь он прибыл из Латинской Америки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Получателю посылки грозит до пяти лет лишения свободы.