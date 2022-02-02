Курган, 2 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 2 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 47 человек, выписались по выздоровлению 144. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 718 заражённых коронавирусом курганцев, на 344 человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 2 февраля выявлено 54 877 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 672 человека, скончались 1053 (на два человека больше, чем днём ранее).