Воронеж, 2 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Дополнительные антиковидные меры утверждены в Воронежской области новым указом губернатора Александра Гусева, об этом сообщается 2 февраля в телеграм-канале правительства региона.

Воронежский театр оперы и балета

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В частности, на территории области с 3 по 9 февраля будет приостановлена работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций.

На неделю, с 7 по 13 февраля, вводится запрет на проведение в регионе чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и межрегиональных соревнований и прочих спортмероприятий муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях.

С 3 по 16 февраля на дистанционное обучение переводятся ученики образовательных учреждений города Воронежа, а в остальных муниципалитетах региона дистанционное обучение будут вводить в случае отсутствия 20% школьников из-за гриппа и ОРВИ. На дистанционный формат перевели и учреждения дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.