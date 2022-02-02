Париж, 2 февраля 2022, 16:25 — REGNUM Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил хорошие новости для владельцев клубов, сообщает Le Figaro.
По словам Габриэля Атталя, клубы и дискотеки откроются в стране 16 февраля 2022 года.
Некоторые ограничения действительно снимаются. Ношение масок на открытом воздухе больше не является обязательным во Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции решило бесплатно в аптеках выдавать маски FFP2 людям с ослабленным иммунитетом.
Читайте ранее в этом сюжете: Аптеки во Франции начнут бесплатно выдавать жителям защитные маски