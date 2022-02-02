Париж, 2 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил хорошие новости для владельцев клубов, сообщает Le Figaro.

(сс) picturebridge В клубе

По словам Габриэля Атталя, клубы и дискотеки откроются в стране 16 февраля 2022 года.

Некоторые ограничения действительно снимаются. Ношение масок на открытом воздухе больше не является обязательным во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции решило бесплатно в аптеках выдавать маски FFP2 людям с ослабленным иммунитетом.