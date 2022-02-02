Пенза, 2 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Пензе вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак-М» прошли 65 подростков, еще более 70 человек записаны на иммунизацию в среду, 2 февраля. Об этом сообщает городская администрация.

Pxhere.com Прививка

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Пройти вакцинацию после осмотра педиатром подростки могут в детских поликлиниках Пензы. Отмечается, что у привитых детей не выявили серьезных побочных реакций. Ведение второго компонента вакцины предполагается через 21 день. Для получения прививки необходимо предоставить письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка, а также добровольное информированное согласие для детей от 12 до 15 лет включительно. Подростки в возрасте 15−17 лет самостоятельно подписывают информированное согласие на вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по состоянию на 2 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 109 906 случаев. Выздоровели 96 437 ковид-пациентов, скончались 4898 человек.

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