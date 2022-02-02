Душанбе, 2 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Указ об освобождении Жаныша Рустенбекова от должности посла Киргизии в Таджикистане подписал киргизский президент Садыр Жапаров, сообщили 2 февраля в пресс-службе главы республики.

Geraint Morgan Кресла

Напомним, Рустенбеков являлся чрезвычайным и полномочным послом Киргизии в Таджикистане с декабря 2018 г.

В конце января на границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт, в ходе которого погибли люди.