Ярославль, 2 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

Первую дозу двухкомпонентной вакцины Спутник М» получили шесть несовершеннолетних ярославцев.

«Сегодня началась вакцинация подростков у нас в регионе. Вакцина «Спутник М» пришла еще на прошлой неделе, прошла процедуру маркировки и доставлена во все медицинские учреждения. В поликлинике Центральной городской больницы сегодня вакцинировали 6 подростков. Все они и их родители добровольно изъявили желание сделать прививку. Я пообщалась с некоторыми из пришедших на вакцинацию. Ребята очень вдумчиво и аргументировано рассказали, почему они приняли такое решение. И это правильная позиция. Болеют сегодня и взрослые и дети. К сожалению, дети тоже переносят заболевание в тяжелой форме. Вакцина поможет защитить от сложного течения болезни, предотвратить последствия. Пока в регион поступило 480 вакцин. Ждем и другие поставки», — рассказала директор ярославского депздрава.

Количество заражений COVID-19 в регионе продолжает расти. По состоянию на 2 февраля 2022 года было выявлено 676 новых случаев коронавирусной инфекции, 170 человек госпитализировали.