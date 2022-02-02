Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM За зимний период 2021—2022 в Санкт-Петербурге выпало уже 167 сантиметров снега, до суммарного показателя прошлогодней зимы по количеству выпавших осадков городу не хватает всего 13 сантиметров снега. Об этом 2 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала текущей зимы сотрудники дорожных предприятий очистили Петербург от 2,7 млн кубометров снега, что в два раза больше, чем за всю зиму 2020−2021 годов.

В последние дни в городе прошли залповые снегопады в результате многочисленных циклонов. Коммунальщики и дорожные службы столкнулись с необходимостью устранения последствий циклонов «Бенедикт», «Ханнелоре», «Эльза», «Квинтинус», «Мари» и «Надя».

Только за минувшие сутки на снегоплавильные пункты на самосвалах отправили 42,6 тыс. кубометров осадков. К тому же в Петербурге запустили пункты временного складирования. Сейчас насчитывается семь таких площадок по городу.

В борьбе со стихией круглосуточно задействовано более тысячи единиц техники, которая не только очищает улицы Петербурга, но и обрабатывает их песко-соляной смесью. Помимо этого около 1200 дворников работают с пешеходными зонами и тротуарами.

Для выявления нарушений и улучшения качества уборки сотрудники жилищной инспекции проводят проверки на придомовых территориях. За январь надзорная служба проверила 595 управляющих компаний и ТСЖ. По их результатам возбуждено 445 административных дел.

Отметим, синоптики также зафиксировали новый рекорд по количеству выпавших снежных осадков. Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с начала зимы уровень осадков в Петербурге достиг отметки в 40 сантиметров (у синоптиков своя методика подсчета). На этой неделе синоптики прогнозируют выпадение небольшого количества осадков в Петербурге.

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