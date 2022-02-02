Белгород, , 16:17 — REGNUM К семи годам лишения свободы приговорил Белгородский областной суд наркокурьера, прибывшего в регион из Удмуртской Республики. Мужчина на своём автомобиле вёз крупную партию запрещённых веществ для дальнейшего распространения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля официальный представитель УФСБ по Белгородской области Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Оперативники задержали наркокурьера осенью 2021 года. Мужчина приехал из Удмуртии, получил от сообщника в телеграм-чате координаты тайника с синтетическими наркотиками, забрал «товар» и намеревался отвезти его в Оренбург. Полицейские во время задержания изъяли из внутренней полости двери автомобиля прозрачные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Как показала экспертиза — в них содержалось около трёх килограммов запрещённого вещества.

По решению суда наркокурьер проведёт ближайшие семь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.