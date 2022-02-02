Москва, , 16:34 — REGNUM Рэп-музыкант Lovv66 (Иван Шабанов) выпустил кавер-версию песни «А мы любили», принадлежащей группе Hi-Fi. Выход композиции состоялся на всех музыкальных платформах 2 февраля.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Публикация работы состоялась под руководством нового музыкального лейбла Encore Squad. Примечательно, что 10 ноября 2021 года артист вживую исполнил эту песню на тематическом мероприятии лейбла.

Ранее проект Encore Squad объявил себя новым независимым музыкальным лейблом. Представители лейбла планируют продвигать начинающих исполнителей, а также сотрудничать с популярными музыкантами.

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