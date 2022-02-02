Вашингтон, , 16:32 — REGNUM В США в январе огнестрельные ранения получили по меньшей мере 30 офицеров полиции, что на 67% больше, чем в январе прошлого года. Об этом 2 февраля сообщает Fox New.

Полиция. Южная Каролина, США North Charleston

Пять из 30 офицеров погибли в результате ранений, полученных во время службы, согласно пресс-релизу Национальной бригады полиции.

Глава крупнейшего в США участка назвал растущую агрессию против полицейских самой страшной за все время.

«После первого месяца 2022 года стали очевидны реальные последствия, мы ощутили огромную боль в связи с недавним всплеском насильственных преступлений и отвратительных действий трусливых людей, которые хотят ранить или убить сотрудников правоохранительных органов. Ни один сотрудник не должен подвергаться риску только из-за формы, которую он носит», — говорится в заявлении полицейских.

Напомним, что ранее диспетчер из Чикаго предупредил граждан в социальных сетях, что по крайней мере в одном из округов штата опасно находиться из-за дефицита кадров сотрудников полиции.

Ранее на фоне расовых беспорядков в США граждане организовали движение, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции.

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