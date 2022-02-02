2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Забродского, назвавшего регионы Украины, жители которых желали бы войти в состав России.

Мирослава Романенко, , 19:44 — REGNUM Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Забродский назвал регионы Украины, жители которых желали бы войти в состав России. Об этом военный заявил 1 февраля в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией [России] или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть [Украины]. Условное направление — Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск. — М. Р), Херсон и аж до Одессы», — приводит его слова ИА Красная Весна.

Заявление украинского генерала обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина.

Михаил Забродский Ministry of Defense of Ukraine

«Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский считает, что жители ряда городов хотели бы войти в состав РФ. «Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон — и аж до Одессы», — уточнил он. Намекает на раздел страны по Днепру?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Жирно так намекает…» — написал Xtan do Ngou, esq.

«И что же украинская власть сделала, чтобы эти города не хотели в Россию? А, точно, русский язык запретила. Вы их сами выталкиваете с Украины, но «виноват» Путин», — отреагировала Людмила О.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересна дальнейшая судьба генерала», — задумался HaNan.

«Он ещё не на «Миротворце»?» — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«Да ладно. Прославляйте хуторских героев (вероятно, речь идет, прежде всего, о главарях ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и тут вся территория непонятно куда захочет уйти…» — добавил Валерий.

«Что-то знает. Бежать будет первый», — пишет Максим Т.

«Какие намеки? Давно пора», — прокомментировал Tarapa.

«Не думаю, что России это надо… Гири на ногах… Лучше пусть будет сосед со внеблоковым статусом!» — отметил Иван Б.

«Да так оно и есть — весь юго-восток, так будет точнее…» — считает «Дон Сезар».

«Да чего там намекать? Так оно и будет. И не в такой уж далёкой перспективе», — подытожила Тамара.

«Думаю, перечень тех регионов, которые не хотят воссоединения [с РФ], гораздо короче…» — написал Candro Nomadi.

«А тех, которые хотели бы присоединиться к Польше или Венгрии?» — поинтересовался не без сарказма Alexander S.

«Кто кого будет спрашивать», — ответила ему (Alexander S.) Алина К.

«А чего не так? Генерал дело говорит», — смеется Николай В.

«Порвать страну — это и задача тех, кто восемь лет назад на крови пришел к власти, а нет страны, нет и конституции с ее внеблоковым статусом…» — добавил Nikola I.

«Думаю, регионов немало», — подытожила Наталья Б.