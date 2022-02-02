Псков, 2 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ковидные стационары Псковской области были помещены 38 человек, заболевших COVID-19, это на 37 человек меньше, чем сутками ранее, сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе.

Владислав Краев ИА REGNUM Псковский Кром зимой

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За прошедшие сутки, по данным областного оперштаба, в регионе выявлено 295 новых носителей коронавируса (+12 за сутки), всего таких случаев за время пандемии — 76 258.

Выздоровели за сутки от ковида на Псковщине 216 человек, умерли пять человек.

Как сообщили в областной администрации, за сутки пять детей с COVID-19 были госпитализированы в Псковскую областную инфекционную больницу — это антирекорд за всё время пандемии.

Главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко считает, что в феврале 2022 года по общей заболеваемости будут превышены все предыдущие максимумы.

Как сообщает ПАИ, после объявления дистанционного обучения в школах Пскова медики наблюдают положительный эффект в виде снижения распространения инфекции. В то же время в Пскове наблюдается множество семейных очагов коронавируса.