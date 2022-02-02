Вологда, 2 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки число больных ковидом пополнили 1002 человека, 169 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 1 февраля в регионе был зафиксирован один летальный исход от COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 215 жителей Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России коронавирус выявили у 141 883 человек.