Орел, , 16:11 — REGNUM В Орле сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении нескольких мошенничеств в отношении пожилых людей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 февраля в пресс-службе УВД по Орловской области.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

В отделы полиции УМВД России по городу Орлу поступило сразу несколько обращений от пенсионеров о том, что им на телефон позвонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники сообщали пожилым людям о том, что их родные совершили ДТП и просили срочно передать деньги якобы для возмещения ущерба пострадавшим либо освобождения родственников от ответственности. За деньгами мошенники приходили прямо домой к пенсионерам. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Задержать мошенников удалось благодаря местной жительнице. Преступники позвонили женщине на стационарный телефон, сообщили, что ее родственник попал в ДТП и потребовали передать крупную сумму денег. Женщина, не прекращая разговора, позвонила с мобильного телефона в полицию. Сотрудники оперативно-сыскного отдела УР совместно с оперативниками из ОП № 2 УМВД России по городу Орлу с поличным в момент получения денежных средств в сумме 100 тысяч рублей задержали жителя Курской области 2000 года рождения, позже был задержан его подельника, также из Курской области.

Они подозреваются в совершении трех мошенничеств и одного покушения на мошенничество на сумму более 400 тысяч рублей. Предварительно установлено, что мужчины сняли квартиру в городе Орле. Выступая в роли курьеров, они выполняли указания своих подельников, которые посредством мессенджеров сообщали им адреса потерпевших. Полученные денежные средства мужчины через банкоматы переводили своим сообщникам, за что получали вознаграждение от 5 до 10%. Оба фигуранта арестованы. Уголовные дела по статье о мошенничестве соединены в одно производство и расследуются Следственной частью СУ УМВД России по Орловской области. Устанавливаются личности соучастников задержанных.