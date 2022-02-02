Таганрог, Ростовская область, , 16:16 — REGNUM Таганрогский городской суд (Ростовская область) вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников АО «Промавиатехнологии», обвиняемых в хищении 520 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вынесен оправдательный приговор в отношении … сотрудников АО «Промавиатехнологии», обвинявшихся в совершении мошеннических действий в отношении Министерства обороны РФ и ОАО «325 АРЗ», связанных с хищением денежных средств в размере 520 002 рублей 40 копеек», — сказано в сообщении.

Фигуранты уголовного дела обвинялись в поставке авиазапчастей плохого качества с фиктивными паспортами завода-изготовителя. Комплектующие должны были использоваться для ремонта самолёта АН-12. Однако судом установлено, что оборудование соответствует всем техническим параметрам.

Подсудимые признаны невиновными по делу о мошенничестве и оправданы.

Приговор в законную силу пока не вступил.