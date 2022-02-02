Париж, , 16:09 — REGNUM Правительство Франции решило бесплатно в аптеках выдавать маски FFP2 людям с ослабленным иммунитетом, передает BFM TV.

Маска (сс) AlexChirkin

С самого начала пандемии люди с ослабленным иммунитетом вызывали большую озабоченность у практикующих врачей и органов здравоохранения.

Указ направлен на сдерживание распространения коронавируса среди уязвимой группы населения.

В частности, люди, подверженные риску тяжелых форм заражения COVID-19 и с ослабленным иммунитетом, смогут бесплатно получить 20 масок FFP2 на две недели или 50 масок на пять недель.

Как сообщало ИА REGNUM, регион Франции Реюньон готовится к циклону «Бацирай», который в настоящее время находится в 285 км от побережья заморского департамента страны.

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