Москва, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, по состоянию на 15:25 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,28%, до $88,91 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть. Киркук William John Gauthier

«Фактически, нефть остается на уровнях середины вчерашнего дня. В ожидании заседания ОПЕК+ трейдеры не спешат предпринимать активные действия.

Впрочем, особых сюрпризов от решения стран-экспортеров ожидать не приходится — предварительно технический комитет порекомендовал очередное увеличение добычи на 400 млн баррелей в сутки, как и было запланировано ранее, но понизил прогноз по профициту поставок.

Данные от американского института нефти, вышедшие вчера ночью, оказались противоречивыми, показав значительное сокращение запасов нефти против ожидавшегося роста, при очередном существенном росте запасов бензина.

Выходящие сегодня данные от минэнерго США могут подтолкнуть трейдеров к новым покупкам, если подтвердят снижение запасов.

Дополнительно поддержку рынку нефти оказывает возобновившийся рост спотовых цен на газ в Европе на фоне ожиданий похолодания, а также того, что по газопроводу Ямал-Европа, проходящему через территорию Польши, Газпром возобновлять поставки не спешит.

В общем, вероятность нового штурма рубежа $90 за баррель нефти всё ещё весьма высока», — полагает эксперт.

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