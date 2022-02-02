Киев, 2 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Отказаться от «Северного потока — 2» призвал власти Германии мэр Киева Виталий Кличко в интервью Die ZEIT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Кличко «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2».

Он высказал мнение, согласно которому СП-2 делает Германию «зависимой от России», хотя для немецкой экономики сейчас это и кажется выгодным.