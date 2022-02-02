Москва, , 22:44 — REGNUM Права на Украину переуступили Британии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Результатом встречи премьеров Украины, Польши и Великобритании станет закрепление «переуступки права на правление» от Вашингтона к Лондону. Украина в этой ситуации словно скот на рынке», — заявил эксперт.

Напомним, что в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.