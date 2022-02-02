Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже падает на 1,03%, до 76,01 рубля. Евро теряет 0,45%, откатываясь до 86,04 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вечером 1 февраля рубль несколько отступил от дневных максимумов. Продолжающаяся агрессивная риторика в отношениях России и Запада, а также сигналы о росте напряженности в Донбассе заставили спекулянтов вспомнить о политических рисках.

В частности, в пресс-подходе после переговоров с премьер-министром Венгрии президент России Владимир Путин обозначил то, как в Кремле приняли ответы от США и НАТО на предложения по безопасности.

Было повторено, что российская озабоченность проигнорирована и Запад на встречу не идет, была оговорена вероятность агрессии Украины против Крыма.

Однако сегодня покупки российской валюты возобновились — рынок продолжает верить в деэскалацию. В частности, улучшение конъюнктуры позволило Минфину провести размещение ОФЗ после нескольких дней перерыва, со значительной переподпиской.

Дополнительно рубль поддерживает ослабление доллара на мировом рынке. В выступлениях представителей ФРС США прозвучало беспокойство о ситуации на рынке труда, данные о ситуации на котором будут опубликованы сегодня и возможно, снова не обрадуют.

Кроме того, объёмы государственного долга США впервые превысили отметку $30 трлн, что также не способствует укреплению позиций американской валюты.

Однако сейчас рубль серьезно перекуплен, так что если не произойдет значительного улучшения политической ситуации вероятна стабилизация в районе отметки 76 рублей за доллар», — считает эксперт.

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