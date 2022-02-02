Вашингтон, 2 февраля 2022, 16:33 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) обратился в суд с иском к платформе Opulous, занимающейся продажей NFT. Соответствующая информация появилась в издании HipHopDX 2 февраля.
Исполнитель потребовал $6,5 млн от Opulous, поскольку считает, что его имя использовали без согласия. Также рэпер отметил, что он неоднократно пытался договориться с представителями платформы, однако его попытки не увенчались успехом.
Ранее платформа Opulous пообещала своим пользователям эксклюзивные NFT-продукты от Lil Yachty. Благодаря подобной пиар-кампании платформа сумела привлечь более 6,5 млн долларов от различных фондов.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.
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