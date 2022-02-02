Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) обратился в суд с иском к платформе Opulous, занимающейся продажей NFT. Соответствующая информация появилась в издании HipHopDX 2 февраля.

Рэп Antonio Rull

Исполнитель потребовал $6,5 млн от Opulous, поскольку считает, что его имя использовали без согласия. Также рэпер отметил, что он неоднократно пытался договориться с представителями платформы, однако его попытки не увенчались успехом.

Ранее платформа Opulous пообещала своим пользователям эксклюзивные NFT-продукты от Lil Yachty. Благодаря подобной пиар-кампании платформа сумела привлечь более 6,5 млн долларов от различных фондов.

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