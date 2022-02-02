Уфа, , 16:10 — REGNUM Задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на офис банка в Уфе. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МВД России.

Ограбление банка Jason Baker

Сообщается, что разбойное нападение на офис банка в центре Уфы было совершено месяц назад. Тогда неизвестные зашли в помещение организации и, угрожая оружием, похитили более четырех миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили, что двое подозреваемых в этом преступлении находятся в городе Ижевске. Они были задержаны оперативными работниками при участии Росгвардии.

Отмечается, что во время обысков были найдены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денег.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела готовились к совершению противоправного деяния, зимой 2021 года они купили автомобиль ВАЗ-2110, которую позже они бросили в соседнем микрорайоне. В материалах дела указано, что часть похищенных денег была потрачена на покупку автомашины «Лада Приора» для знакомой одного из подозреваемых и автомашины «Шевроле Нива» для родственников другого фигуранта уголовного дела. Эти автотранспортные средства были изъяты.

Задержанные доставлены в г. Уфу. В ближайшее время им изберут меру пресечения.