Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Ленинградской области установлен размер минимальной заработной платы (МЗП) на 2022 год. В течение года она будет повышена в два этапа, до 14,7 тыс. рублей в месяц. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Зарплата Peggy Marco

Трёхстороннее соглашение о повышении минимальной заработной платы было заключено между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, председателем Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимиром Дербиным и президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александром Габитовым.

Решено, что с 1 апреля 2022 года МЗП будет увеличена с 14 250 рублей до 14 500 рублей, а с 1 декабря 2022 года — до 14 710 рублей.

«Таким образом, за два года её рост составит почти 15%, что значительно выше уровня инфляции. Традиционно МЗП в Ленобласти будет больше федерального МРОТ и прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе», — отметили в пресс-службе ЛФП.

Что касается Трехстороннего соглашения, то в этом документе отражены основные индикаторы, влияющие на качество жизни жителей Ленобласти. Среди них: темпы роста реальной заработной платы, реальные денежные доходы (эти показатели в течение ближайших трех лет, согласно документу, должны вырасти); численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, максимальный уровень регистрируемой безработицы (а эти, соответственно, снизиться) и другие важные показатели.

«Всего — 27 индикаторов. В Соглашении появились и новые показатели, связанные с экологической безопасностью и здоровьем жителей области. Это доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников», — пояснили в Ленинградской федерации профсоюзов.

Кроме того, власти, работодатели и профсоюзы согласовали более 150 пунктов обязательств сторон в самых разных сферах — от экономической политики, сельского хозяйства и трудовых отношений — до строительства, ЖКХ, транспорта, социальной защиты населения, образования и экологической безопасности.

«Ежегодно мы подписываем трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области, которая выше установленного минимального размера оплаты труда. Это говорит о взаимопонимании между нами, профсоюзами и работодателями, наша команда нацелена на единый результат — стабильный рост оплаты труда ленинградцев», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.