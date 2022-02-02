Астана, 2 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. С начала года в Казахстане расторгли 31 контракт и аннулировали 101 лицензию на разработку месторождений. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что причиной для этого стали выявленные нарушения, которые не были устранены. Изъятые месторождения будут выставлены на аукцион, чтобы привлечь в республику новые инвестиции.

«Премьер-министр поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть порядок работы газодобывающих компаний. Он заявил, что приоритетом является поставка топлива на внутренний рынок, а не на экспорт.