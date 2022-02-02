Бухарест, , 15:59 — REGNUM В ходе масштабной проверки, проведенной Национальным управлением по защите прав потребителей (НУЗПП) Румынии, в стране были признаны недействительными около 450 тыс. счетов, выписанных бытовым и коммунальным пользователям электроэнергии. Об этом 2 февраля сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установили эксперты, суммы в указанных счетах были завышены в десятки раз, а в отдельных платежных документах соответствующие цифры превышали десятилетний доход среднестатистической румынской семьи.

«В итоге для оплаты по таким документам абонентам пришлось бы влезть в крупные долги, а некоторые больницы, театры и библиотеки оказались под угрозой закрытия», — говорится в отчете НУЗПП.

Предполагается, что в ближайшее время обслуживающие компании приступят к пересчету начислений за декабрь 2021-го и январь 2022-го годов. Вопрос о тарифах на электроэнергию будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства Румынии.