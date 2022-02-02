Москва, 2 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Наблюдатели в основном связали падение продаж оборудования для майнинга с последними инициативами ЦБ по запрету криптовалют в России. Но это не очень обоснованно — ведь большая часть майнинга и без того существует вне легального поля, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Часто это просто незаконное подключение к сетям крупных предприятий и учреждений, порой к сетям в жилых домах, а на низовом уровне и просто к домашней сети.

В фиатные деньги все это переводится тоже, преимущественно, вне официальной российской финансовой системы, налогов никаких не платится.

Таким образом, кто бы ни победил в споре ЦБ и Минфина, для большей части майнеров в ближайшее время мало что изменится. Когда ещё у государства дойдут руки до того, чтобы реально заняться поиском и закрытием всех этих ферм на качественно новом уровне.

Скорее, снижение покупок оборудования связано с тем, что весь рынок криптовалют сейчас находится в весьма неустойчивом положении.

С одной стороны, ведущие центробанки начинают ужесточать свою монетарную политику, повышая ставки и распродавая активы с баланса.

Соответственно, кредитоваться для вложений в криптовалюты спекулянтам станет всё дороже. А поскольку никакой реальной ценности они собой не представляют, вполне вероятны очень глубокие провалы цен на них.

Причем до уровней, при которых даже поддержание технической инфраструктуры для обращения коинов и токенов станет нерентабельным.

С другой стороны, ряд крупных стран ведет активную работу по запуску собственных цифровых валют, которые майнить будет невозможно, но которые могут существенно потеснить валюты, выпускаемые частными лицами, в том числе и с применением карательных мер.

А с учетом общемирового энергетического кризиса, приводящего к росту цен на энергию, всё это делает криптобизнес очень уязвимым», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2022 года отмечено снижения спроса на оборудование для майнинга после доклада Центробанка.

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