Москва, , 16:31 — REGNUM Российская певица Дора (Дарья Шиханова) представила новую композицию. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 2 февраля.

Музыка

Новая песня, получившая название Loverboy, повествует о богатой фанатской базе исполнительницы. Известно, что этот трек войдет в будущий альбом певицы.

Напомним, что ранее Дора анонсировала новую пластинку. Проект станет третьим студийным альбом в дискографии певицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирина Дубцова перенесла концерт из-за госпитализации

Читайте развитие сюжета: Normani пообещала выпустить новую музыку в течение ближайших 200 дней