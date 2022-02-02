Сыктывкар, 2 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Сыктывкаре на базе поликлиники №2 открыли дополнительный ковидный центр для оказания амбулаторной помощи больным, сообщает минздрав республики.

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В центре пациенты с признаками ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Вся процедура занимает не более 15 минут. Далее необходимо пройти в регистратуру. В зависимости от результатов регистратор направит пациента к терапевту. Если тест оказался отрицательным — пациент поднимается на второй этаж, если положительный — на третий. Терапевт, в свою очередь, назначит соответствующее лечение», — пояснила заведующая центром Валентина Кожокарь.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Комибыло выявлено 1274 носителей коронавируса, десять ковид-пациентов скончались.