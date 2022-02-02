2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что в Чехии был уничтожен секретный отчёт о взрывах в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, виновницей которых выставили Россию.

Артур Савин, , 19:44 — REGNUM Информация, согласно которой депутаты парламента Чехии пытаются добиться подробностей по поводу «ошибочного» уничтожения администрацией чешского президента секретного отчёта о взрывах в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

"Петров и Боширов вернулись на место преступления, чтобы замести свои следы?» — задаётся вопросом Ирина П.

Многие пользователи напрочь отказались верить в правдивость существования фактора «случайности» в данном инциденте.

«Когда нагадили сами себе в шаровары, а нашего следа там и не было никогда. Видимо, чехи сами продали оружие террористам, а следы замели и повесили вину на Россию», — подозревает Дмитрий Ю.

На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года Policie.cz

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе был ликвидирован институт репутации, поэтому американские и европейские политики отныне могут уничтожать любые секретные документы без зазрения совести и без последствий для их карьеры.

«Ну так всегда же бывает, когда у тебя «стопудовые доказательства», ты развязываешь скандал, а потом уничтожаешь доказательства. Обычное дело. У меня плохие новости для стран Европы и США. Там репутацией и не пахнет. Её не учуять из-за запаха пороха и бомб, которыми они бомбили и вторгались в так называемые «страны третьего мира». Как забыть ту самую пробирку, которой тряс Колин Пауэлл?» — пишет Александр К.

Часть людей полагает, что в связи с этой «случайностью» в Чехии могут начаться серьёзные политические разборки.

«Случайно уничтожили? Особенно место уничтожения настораживает. Канцелярия Милоша Земана. Хорошо, что в Чехии президент — как королева Великобритании и президенты Германии и Израиля, чисто для представительских функций, они ничего не решают. Власть у премьер-министра. Ежу понятно, что документ просто уничтожили. И совсем неслучайно», — убеждён Максим Б.

Милош Земан Официальное интернет-представительство президента России

Ряд пользователей указывает на то, что главная суть уничтоженного документа заключалась в том, чтобы выставить Российскую Федерацию в неприглядном свете. После того как документ со своей задачей справился, его уничтожили, чтобы не дать возможности России ссылаться на эту ложь для восстановления своего честного имени, пишут граждане.

«Документ был настолько «документ», что его решили-таки уничтожить, чтобы не выглядеть ещё тупее и русофобнее, чем они есть на самом деле. Хорошо, что Россия разорвала дипломатические отношения с этой страной, внеся её в «коричневый список». Больше ни один российский рубль не должен лечь в экономику Чехии!» — считает Геннадий К.

Нашлись и те, кто указывают на совершенную абсурдность ситуации в Чехии, которая больше напоминает комедийный сценарий, нежели случайное стечение обстоятельств.

«Самое тупое, что я слышал за этот месяц! Секретный доклад, который уже ни за что не восстановить и который был в единственном экземпляре, уничтожили! Не выкрали, не сожгли, не залили случайно вылившимся кофе, а уничтожили! И ведь лохи европейские это съедают. Интеллектуальный уровень людей, судя по всему, наконец-то соприкоснулся с плинтусом», — написал Мухамед М.

Напомним, 30 января «Чешское телевидение» опубликовало материал, согласно которому депутаты парламента Чехии пытаются добиться подробностей по поводу уничтожения администрацией чешского президента секретного отчёта о взрывах в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице. Отмечается, что чешская полиция запросила у администрации президента страны данный документ, но выяснилось, что якобы по ошибке он был уничтожен вместе с другой документаций, подлежащей утилизации в связи с истечением срока хранения.