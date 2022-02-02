Ташкент, 2 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу довести охват вывоза бытовых отходов до 95 процентов, объем его вторичной переработки — до 40 процентов, а долю участия частного сектора в этом вопросе — до 50 процентов. Об этом он сообщил 2 февраля во время видеоселекторного совещания по вопросам совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах, а также приоритетным задачам реализации.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В качестве мер, президент предложил освободить от таможенной пошлины на три года ввозимую спецтехнику, комплектующие и запасные части. Глава Узбекистана также распорядился выделить льготные кредиты на срок до пяти лет на приобретение сортировочно-перерабатывающего оборудования.

«Ставки земельного, имущественного и социального налога для кластеров, способных перерабатывать отходы, установить в размере 1%», — сказал президент.

Он подчеркнул, что будет пересмотрен порядок организации кластеров, от них потребуется повысить уровень утилизации отходов на своей территории не менее чем на 40%.

«К 1 марта в 51 районе и городе начнутся конкурсы на создание в общей сложности 38 предприятий по утилизации мусора на основе частного партнерства, до конца года для этих районов будет закуплено 500 спецавтомобилей», — сообщил президент.

Также, к 1 октября в социальных учреждениях и на рынках будет установлено 8000 контейнеров, а к 1 мая следующего года — 11 000 контейнеров.