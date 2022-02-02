Саратов, , 16:17 — REGNUM В Саратовской области в прошлом году количество преступлений, совершенных ранее судимыми, возросло на 1,9% по сравнению с 2020 годом (с 5259 до 5359). Всего в регионе выявлено 4055 человек, приступивших закон и имеющих неснятую или непогашенную судимость, сообщает областная прокуратура.

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За 2021 год ранее судимыми лицами совершено 176 особо тяжких преступлений (2020 г. — 177), 899 тяжких (936), 1305 преступлений средней тяжести (1276) и 2979 преступления небольшой тяжести (2870). Совершено 1927 краж, на незаконный оборот наркотических средств приходится 368 преступлений, грабежи — 204, угрозы убийством — 198, 153 факта мошенничества, угоны транспортных средств без цели хищения — 122.

Ранее судимые совершили на территории Саратовской области 21 убийство, 28 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и 20 изнасилований.

Из общего числа судимых 2953 человека ранее уже отбывали наказание в исправительных учреждениях, из них 936 человек снова преступили закон в течение 1 года после освобождения.

Среди несовершеннолетних выявлено 32 ранее судимых лица, из которых 13 человек вновь совершили тяжкие преступления.

На женщин приходится 9,2% от общего числа ранее судимых преступников.

Более 86% ранее судимых не имеют постоянного источника дохода, 8,7% — наемные рабочие, 5% — иные.

ИА REGNUM напоминает, 51-летний житель Саратова 13 октября 2021 года «решил разобраться» с мужчиной, гостившим у соседа, и у которого якобы был конфликт с его сожительницей.

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