Москва, 2 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. С превышением американским госдолгом отметки $30 трлн ничего кардинально не изменится — это просто красивая цифра. Гораздо более важное событие произошло раньше, когда госдолг превысил ВВП страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

США

«Но сама по себе тенденция безостановочного роста американских долгов давняя. За последние 40 лет он вырос в 30 раз, за последние 20 — в шесть раз, за последние 10 лет удвоился.

Реально в ближайшей перспективе это ничем не грозит США — в конце концов, доллары, которыми Америка платит по своим долгам, она сама и печатает, а мировой рынок поглощает их избыток.

Более того, Трамп и Байден существенно упростили для себя процедуру повышения предельного потолка заимствований, так что теперь даже попытки конгрессменов торговаться за интересующие их статьи бюджета не способны привести к ситуации технического дефолта, как это случилось несколько лет назад.

Более того, как шутят бизнесмены — чем больше ты должен, тем в большей степени это проблема тех, кому ты должен. Сейчас весь мир очень не заинтересован в том, чтобы прекратить надувать американский долговой пузырь.

Поскольку в результате таких шагов те же Китай, Япония, стираны Персидского залива, накопившие триллионы долларов в американских облигациях, не только потеряют эти активы, но и столкнуться с проблемой, кому продавать все те товары, которые они раньше продавали США.

Но реально ситуация достигла уже таких масштабов, при которых США уже никогда не смогут расплатиться по своим долгам и этот долг будет только нарастать.

Сейчас темпы инфляции в долларе существенно превышают доходности по американским облигациям. Если такая ситуация продолжится дальше, рано или поздно размещать новые выпуски станет всё сложнее и сложнее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Америки впервые превысил $30 трлн согласно данным министерства финансов США.

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