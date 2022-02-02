Москва, , 15:50 — REGNUM Дополнительные заимствования, получаемые США в том числе от других стран, включая Китай, ставят Америку в зависимое положение, а также снижают уровень доверия к экономике США и её финансовым институтам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя новость о том, что госдолг США превысил 30 трлн долларов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но у США пока нет другого выхода: в рамках существующей рыночной системы захват внешних рынков является основной задачей для развитых ведущих экономик, а расширение рынков возможно при заимствовании дополнительных средств для последующего производства все новых и новых товаров и услуг, — сказала она. — С другой стороны, у рынков есть предел, и риск невозможности возврата уже существующего долга возрастает с каждым днем, следствием чего неминуемо станет коллапс всей мировой экономики. Хорошая новость заключается в том, что после такого крушения можно будет построить новую модель торгового взаимодействия стран между собой, учитывая предыдущие ошибки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, чем для мировой экономики может обернуться спад в США.

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