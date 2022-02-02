2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не предоставит Донбассу особый статус.

Оксана Переможенко, , 19:45 — REGNUM Киев не предоставит Донбассу особый статус и право вето на общегосударственные решения. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполита».

Настоящий украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, «Первый независимый» и «Наглый». Многие критически оценили высказывание Дмитрия Кулебы, указав на то, что оно равнозначно отказу от выполнения «Минска».

"Принуждение к миру всё ближе», — написал Pav Br.

«Да откажитесь вы уже прямо от выполнения Минских, будьте мужиками», — с сарказмом добавила Tatiana I.

«Минские [соглашения] — это не меню», — пишет Дмитрий.

«А вот глава МИДа — это лицо, входящее в перечень лиц, уполномоченных озвучить официальную политику государства. То есть Минска не будет — теперь практически официально. Возвращать Донбасс Украина не намерена. Отакои (так вот. — О. П.)…» — написала Лизанька.

Дмитрий Кулеба President.gov.ua

«Но если на карте ты не укажешь Донбасс, как Украина тебя сразу на «Миротворец» и куча уголовных дел… Демократия по-американски», — ответила Лизаньке Ameli L.

«Пусть лучше прочитает Минские соглашения, там всё написано, а по поводу подписания — это вопрос к Петюне [Порошенко]», — добавил Сергей К.

«Так и скажите, что ни Донбасс, ни Крым вам не нужны! И живите себе спокойно. Нечего распинаться и бессмысленно тратить деньги на американское оружие!» — призвал «65 413».

«Если бы прихлебатели из корыта власти хотели вернуть Донбасс, то давно бы решили эту проблему. Зачем им миллионы голосов на выборах против них?» — отметил «Вал».

"Украина отказывается предоставить Донбассу особый статус, как то написано в Минских соглашениях, но «не выполняет» Минские соглашения Россия. Клинические идиоты!» — отреагировал Александр.

«А «воевать» с Россией восемь лет и кричать, что Россия «может напасть» — не идиоты?» — смеется Андрей в ответ Александру.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вообще, ситуация интересная. Не выполнят Минск — обвинят в срыве договоренностей. Выполнят — скажут: зрада. Цугцванг, не иначе», — смеется I.

«Пусть не даёт. Россия признает республики с последующими последствиями», — отметил Дмитрий К.

«Я и говорю, *рен Зеля что выполнять будет. Он нациков *сытся больше, чем любых партнёров», — подытожил Viktor K.

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