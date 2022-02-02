Кишинёв, 2 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сотрудники Генпрокуратуры Молдавии в ходе обысков задержали на 72 часа четырёх бывших депутатов парламента республики. Об этом 2 февраля сообщает телеканал Publika, ссылаясь на собственные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По данным журналистов, правоохранители задержали Артура Решетникова, Виолетту Иванову, Анатолия Загородного и Владимира Витюка. Их обвиняют в получении денег за переход из одной парламентской фракции в другую.

Ранее в Генпрокуратуре Молдавии сообщили, что обыски прошли у 13 депутатов. Народных избранников заподозрили в незаконном обогащении в связи с превышением их расходов над доходами.

Стоит отметить, что в 2015 году 14 депутатов парламента Молдавии фракции Партии коммунистов перешли во фракцию Демократической партии. Задержанные депутаты были в их числе.