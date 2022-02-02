Прага, 2 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Посольство России в Праге направило в чешское министерство иностранных дел послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности. Об этом 2 февраля сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Посольство России в Чехии нотой направило в МИД Чешской Республики текст послания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова главе внешнеполитического ведомства Чехии Яну Липавскому по тематике неделимости безопасности», — сказал в беседе с ТАСС дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в тексте послания главы МИД РФ Сергея Лавров по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран, отмечено, что «смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо её нет ни для кого». И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба, подчеркнул российский министр.

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Также указано, что Россия хочет получить чёткий ответ на вопрос о том, как её партнеры понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.