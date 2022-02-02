Чебоксары, , 15:48 — REGNUM В Козловском районе Чувашии выявлены нарушения при сбросе сточных вод. Административное дело заведено в отношении руководителя муниципального предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверка соблюдения законодательства при сбросе стоков в реку проводилась в отношении организации, обслуживающей очистные сооружения Козловки, — муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Козловского района».

«Лабораторными исследованиями установлено, что организацией допущено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ при сбросе сточных вод в реку Белая Воложка», — говорится в сообщении.

По данному факту внесено прокурорское представление, а в отношении руководителя организации ведомством возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ («Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чувашии вызвала резонанс гибель рыбы на Заливе в Чебоксарах. Эксперты отмечали, что им не хватает кислорода. По данному факту проводится проверка.