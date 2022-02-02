Москва, 2 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Государственный долг США из года в год будет только расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Государственный долг США, как и многих других стран, из года в год будет только расти, что, безусловно, делает американскую экономику все более уязвимой в рамках всей мировой экономики, — сказала Новикова. — Более того, учитывая роль американской экономики в международной торговле, снижение динамики экономического роста в США или другие сопутствующие экономические аномалии мгновенно приведут к спаду уже в глобальном масштабе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал, угрожает ли мировой финансовой системе рост американского госдолга.