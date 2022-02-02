Ялта, Крым, , 15:48 — REGNUM Проверку в связи с прорывом центрального водопровода в Ялте, в результате которого оказались подтоплены дома и повреждены автомобили, начала прокуратура Республики Крым 2 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ялта Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией, а также причин и условий возникновения аварийной ситуации», — сообщили в ведомстве.

Также прокуроры дадут оценку действиям уполномоченных должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля — в связи с информацией о том, что на подтопленной из-за аварии территории находятся незаконные сооружения, что мешает работам по устранению последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв центрального водовода произошёл днём 2 февраля на улице Крупской в Ялте. Потоки воды затопили обширную территорию, подтопили дома, повредили транспорт. В администрации Ялты уточнили, что будет произведена оценка ущерба.

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