Сыктывкар, 2 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2785, сообщает оперштаб.

Пациент

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По данным штаба, за сутки в республике коронавирус подтвердили у 1274 человек. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 393 случая, Ухте — 362, Сосногорском районе — 72, Усинске — 65 и Воркуте. На лечении находятся более восьми тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, названы главные симптомы разновидности «Омикрона» BA.2.